Dwa autobusy z Poznania trafią do Lwowa. Będą tam służyły mieszkańcom

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Poznania wysyła dwa autobusy do Ukrainy - to odpowiedź na apel mera Lwowa. W pojazdach znajdą się artykuły spożywcze, odzież, opatrunki, leki, oraz środki ochrony osobistej. Wiadomo, że autobusy nie wrócą już do stolicy Wielkopolski, będą służyły mieszkańcom Lwowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu przypomniało w piątek, że podczas niedawnego, zdalnego spotkania ze Związkiem Miast Polskich mer Lwowa Andrij Sadowy podkreślał, że "większość autobusów pojechała na front. Lwów potrzebuje autobusów do transportu uchodźców, ale też leków, artykułów spożywczych i innych produktów. Jeśli każde polskie miasto przekazałoby jeden-dwa autobusy i jeszcze można by je załadować pomocą humanitarną, to byłaby wielka pomoc” – mówił.

Władze Poznania postanowiły odpowiedzieć na ten apel. Dlatego w nocy z piątku na sobotę na przejście graniczne w Korczowej wyjadą dwa autobusy MPK Poznań – Solaris Urbino 18 i Man Lion’s City, które będą służyły obywatelom Ukrainy. Pojazdy na granicy zostaną odebrane przez kierowców ze Lwowa.

Z Poznania rusza konwój do Lwowa MPK

Poznań odpowiedział na apel mera Lwowa

MPK Poznań podało, że oba autobusy zostały wyprodukowane w 2006 roku. - To sprawne pojazdy, które do tej pory były eksploatowane na poznańskich liniach. Z pewnością przydadzą się do przewozu osób w obrębie miasta bądź do granicy, ale też w razie takiej potrzeby, do przewozu rzeczy - poinformował prezes zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni.

Dodał, że do autobusów załadowane zostały najpotrzebniejsze części zapasowe oraz dary, które pracownicy MPK Poznań wraz z mieszkańcami gmin Suchy Las i Rokietnica, przekazali do przewiezienia m.in. artykuły spożywcze, odzież, opatrunki, leki, oraz środki ochrony osobistej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że "od początku rosyjskiej agresji poprzez różne działania wspieramy uchodźców oraz osoby, które pozostały w Ukrainie". - Te autobusy to konkretna pomoc dla miasta, które oddało swoje wozy na front, a jednocześnie przyjęło wielu uciekających z terenów okupowanych. Jestem przekonany, że pojazdy dobrze posłużą lwowianom oraz uchodźcom – podkreślił Jaśkowiak.

Do autobusów zapakowane dary MPK

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor:aa

Źródło: PAP, TVN24