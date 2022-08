Wojewoda lubuski: wyczyściliśmy 70 procent rzeki w naszym województwie

70 procent lubuskiego odcinka Odry zostało wyczyszczone ze śniętych ryb - poinformował we wtorek wojewoda lubuski, który dodał, że przepłynął 10-kilometrowy odcinek rzeki. - To co zobaczyłem, jest budujące. Po drodze spotykaliśmy pływające kaczki, łabędzie, kormorany - wymieniał.

Jak przekazał, we wtorek przepłynął z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 10-kilometrowy odcinek Odry z Cigacic do Nietkowa. - To co zobaczyłem, jest budujące. Na tym odcinku nie znaleźliśmy ani jednej śniętej ryby, które czy to w nurcie Odry, czy w główkach, zatokach by pływała. Poza tym spotykaliśmy pływające kaczki, łabędzie, kormorany. To jest naprawdę dobra informacja - mówił Dajczak.