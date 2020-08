Ma 46 lat, był przygotowywany do remontu i nagle zniknął. Policjanci odnaleźli skradzionego garbusa

Policjanci odzyskali skradzionego we Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) 46-letniego volkswagena garbusa. Auto znaleziono w Kielcach. W sprawie zatrzymano cztery osoby.

Złodzieje wykorzystali fakt, że we wspomniany weekend nikogo nie było w domu. - Byliśmy akurat na weselu. Złodziej prawdopodobnie miał ze sobą akumulator, by móc autem odjechać. Stało przez pół roku i na tym starym raczej by nie ruszył – mówił tvn24.pl Sebastian Elimer, z którego posesji skradziono garbusa.