Libacja zakończona śmiertelnym ciosem. 36-latek w areszcie

W czwartek, 1 stycznia, o godzinie 4.28, dyżurny śremskiej policji został powiadomiony tragicznym zdarzeniu w miejscowości Włościejewki. Podczas libacji alkoholowej miało dojść do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali trzy pijane osoby.

"Ze wstępnych ustaleń wynikało, że jedna z tych osób, 36-letni mieszkaniec ksiąskiej gminy, pchnął nożem 50-letniego mieszkańca Konina. Niestety, 50-latek poniósł śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Śremie.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Śremu.

Tymczasowy areszt dla 36-latka

Następnego dnia, 2 stycznia, zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut zabójstwa i został przesłuchany. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Śledztwo jest w toku.

