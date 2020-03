Stan zakażonego koronawirusem jest dobry. Inny pacjent opuścił oddział zakaźny. "Idę do domu, wszystko jest okej".

Na oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala jest obecnie badanych sześć osób. Stan zakażonego koronawirusem się poprawia, ale 66-latek przebywa w izolatce i ma zostać tam jeszcze przez kilka dni. W szybkim tempie zwolniony został za to pan Antoni, który jeszcze w czwartek trafił do placówki z objawami grypopodobnymi. Władze Zielonej Góry postanowiły profilaktycznie odizolować starszych podopiecznych z domów pomocy społecznej.

Liczba chorych na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zmienia się z godziny na godzinę. Jeszcze rano przebywało tam łącznie siedem osób, chwilę przed godziną 9 placówkę mógł już opuścić pan Antoni. Zgłosił się do szpitala w czwartek, bo zauważył u siebie objawy choroby: katar, kaszel, gorączkę. Na co dzień pracuje jako kierowca autobusu w Berlinie.

- Jestem w grupie ryzyka, należę do grupy kierowców, którzy mają styczność z pasażerami - wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzami. - Poinformowano mnie, że dzisiaj już idę do domu, że wszystko jest okej - powiedział. W piątek lekarze potwierdzili, że w jego przypadku wykluczono zakażenie koronawirusem.

Bez odwiedzin w DPS

- Wydaje nam się, że jest to dobre postanowienie ze względu na bezpieczeństwo i spokój ludzi, którzy tam przebywają. Są to najczęściej osoby w podeszłym wieku, ze schorzeniami, nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ktoś z zewnątrz przyjdzie tam lekko podziębiony - tłumaczy Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra.

490 Polaków w domowej kwarantannie

W szpitalu w Zielonej Górze, gdzie wciąż przebywa "pacjent zero" na oddziale zakaźnym znajduje się jeszcze sześciu pacjentów. Jak informowały w czwartek władze placówki, pobrano od nich próbki do badań na koronawirusa. Wyniki z laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim powinny jeszcze w piątek pojawić się w szpitalu.

"Procedura zadziałała właściwie", stan zakażonego jest dobry

Pacjent jest hospitalizowany od 2 marca, lekarze chwalili to jak modelowo postąpił, gdy zauważył u siebie objawy grypopodobne. Mężczyzna zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. - Procedura zadziałała właściwie. Lekarz stwierdził, że ryzyko zarażenia jest spore. Poinformowano służby sanitarne, które również uznały, że prawdopodobieństwo zarażenia jest duże. Pacjenta przewieziono do szpitala karetką dedykowaną do tego celu - mówił podczas konferencji w środę Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Dzięki bezbłędnemu działaniu krok po kroku zakażony pacjent trafił bezpośrednio na oddział zakaźny.