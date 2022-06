Wjechał w remizę strażaków ochotników i uciekł. Następnego dnia sam się zgłosił na policję

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Chojno w pobliżu Wronek (Wielkopolska) i jeden z wozów strażackich zostały zniszczone po tym, jak w strażacki garaż wjechał samochód osobowy. Po zdarzeniu kierowca uciekł. Policja ustaliła jego dane i go szukała, ale zanim go znalazła, mężczyzna - 31-letni obywatel Ukrainy przebywający na stałe w okolicy - sam przyszedł na komisariat.

To 31-letni obywatel Ukrainy

– Ustaliliśmy dane podejrzewanego o spowodowanie tego zdarzenia. To 31-letni obywatel Ukrainy przebywający na stałe w tej okolicy – relacjonuje nam asp. Chuda. Trwały poszukiwania mężczyzny, gdy ten sam zgłosił się do komisariatu policji we Wronkach. Został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych.