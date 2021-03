Długa kolejka przed punktem testowym. Bez negatywnego wyniku nie wjedziesz do Niemiec

Kilkusetmetrowa kolejka do testu

Decyzja ta mocno komplikuje życie mieszkańcom miejscowości przygranicznych. Wiele osób codziennie dojeżdża do pracy, uczy się, czy odwiedza rodzinę za naszą zachodnią granicą. To znaczy, że kluczową kwestią staje się dla nich zrobienie testu.

Ograniczenia wjazdu do Czech

Podobną decyzję do niemieckiej administracji, podjęło w piątek także czeskie ministerstwo zdrowia, które zaliczyło Polskę, Cypr, Danię i Norwegię do państw o najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego. By - podróżując z tych krajów - zostać wpuszczonym do Czech, wymagany jest negatywny test na obecność koronawirusa, kwarantanna, a po pięciu dniach w izolacji kolejny test.