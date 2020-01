Mieli wrogie relacje. Ojciec nie żyje, synowi "spadł kamień z serca"

Najpierw zabrali go na wizję lokalną do domu i do parku, gdzie znaleziono zwłoki jego ojca. Potem postawili 19-latkowi zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy. Prokuratura: sprawiał wrażenie, jakby śmierć ojca była dla niego jak kamień, który spadł mu z serca.

Są zarzuty w sprawie śmierci 47-latka z Witoszyna (woj. lubuskie). Nadpalone zwłoki mężczyzny znaleziono we wtorek w parku, niedaleko domu, w którym mieszkał. Jak podaje prokuratura, wstępne oględziny wskazują, że doszło do uszkodzenia kości czaszki głowy. A zwłoki podpalony tylko po to, by zatrzeć ślady.

Niespełna pięć godzin po znalezieniu ciała 47-latka, policjanci zatrzymali jego 19-letniego syna. To właśnie on usłyszał w środę zarzut zabójstwa. - Podejrzany przyznał się do dokonania czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wziął również udział w eksperymencie połączonym z wizją lokalną na miejscu zdarzenia - mówi Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Co powiedział śledczym 19-latek? W swoich wyjaśnieniach wspomniał o bardzo złych stosunkach z ojcem. Miał twierdzić również,, że ojciec nadużywał alkoholu, a w przeszłości znęcał się nad nim. - Była to bardzo wroga relacja syna z ojcem - kwituje Fąfera.

19-latek złożył obszerne wyjaśnienia

Wyraził skruchę?

Policjanci rozpytywali o ojca i syna ich sąsiadów. Niektórzy potwierdzili, że w domu czasem dochodziło do awantur. Żadna z nich nie skończyła się jednak policyjną interwencją. Jak mówi Fąfera, funkcjonariusze nie odnotowali tam żadnych zgłoszeń. Rodzinie nie założono też Niebieskiej Karty.

- Czy 19-latek wyraził skruchę? - zapytała prokuratura reporterka.

- Trudno mi powiedzieć, czy podejrzany wyraził skruchę. Prokurator, który go przesłuchiwał, odniósł wrażenie, że śmierć ojca traktuje jak kamień, który spadł mu z serca - mówi Fąfera.

Prokuratura i policja wyjaśniają wszystkie okoliczności śmierci 47-latka. Jeszcze w czwartek do sądu ma trafić wniosek o tymczasowy areszt wobec 19-latka.

Ciało znaleziono w Witoszynie Google Maps

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Źródło: TVN24