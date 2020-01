Nadpalone zwłoki w parku. Prokuratura już wie, jak zginął 47-latek

Jak podała prokuratura, wstępne oględziny zwłok wskazywały, że doszło do uszkodzenia kości czaszki. A ciało podpalono tylko po to, by zatrzeć ślady. Te ustalenia zweryfikowano podczas sekcji zwłok, która w czwartek odbyła się w Zakładzie Medycy Sądowej we Wrocławiu.