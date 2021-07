Schował się przed policjantami w beczce. "Pogrążył się. Czekają go kolejne lata odsiadki"

Mężczyzna, który na przepustce w odbywaniu wyroku miał grozić swojej partnerce i zniszczyć jej samochód, schował się w beczce przed poszukującymi go policjantami. Funkcjonariusze znaleźli go w zbiorniku od opryskiwacza, na terenie posiadłości w gminie Małomice w województwie lubuskim. - Pogrążył się, za przestępstwa na przepustce z więzienia czekają go kolejne lata odsiadki - powiedział poinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.