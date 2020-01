Kamerka pod umywalką w toalecie magistratu. Zarzuty dla byłego urzędnika

Artur R., były pracownik magistratu w Witnicy (woj. lubuskie), miał zamontować kamerkę w damskiej toalecie w urzędzie. Mężczyzna jest podejrzany o utrwalanie wizerunku nagiej osoby. Nie przyznaje się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W damskiej toalecie dla pracowników Urzędu Miasta w Witnicy (woj. lubuskie) ktoś zamontował kamerę z pendrive'm. Sprzęt był ukryty pod umywalką. Urządzenie rejestrowało dźwięk i obraz wszystkiego, co działo się w łazience.

- To przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy – powiedział Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.