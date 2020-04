Przyłapali ich w nocy w lesie z piłą spalinową. "Tylko zbieramy grzyby"

Leśnicy i policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w nocy przyjechali do lasu w okolicach Witkowa (woj. lubuskie) ze sprzętem do wycinki drzew. Tłumaczyli jednak, że tylko zbierają grzyby.

Okazało się, że autem jechał 31-latek. W samochodzie miał narzędzia do cięcia drzewa i inne przedmioty mogące świadczyć o tym, że przyjechał do lasu po drewno. Do tego samochód miał tablice skradzione z innego pojazdu.