Poznań

Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje, trzymiesięczne niemowlę zabrane śmigłowcem

Czołowe zderzenie w Wilkowie Polskim. Jedna osoba nie żyje, trzymiesieczne niemowlę zabrane śmigłowcem
Źródło wideo: KPP Grodzisk Wielkopolski
Źródło zdj. gł.: KPP Grodzisk Wielkopolski
W Wilkowie Polskim (woj. wielkopolskie) zderzyły się czołowo dwa samochody. W wypadku zginął 24-letni kierowca. Rodzina podróżująca drugim autem, w tym trzymiesięczne dziecko, trafili do szpitala.

Do wypadku doszło o godzinie 5:30 w miejscowości Wilkowo Polskie na drodze wojewódzkiej 312 między Rakoniewicami a Czaczem. - W wyniku czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców - mówi młodszy aspirant Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Zginął 24-letni Kolumbijczyk

Jak mówi, wstępne ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu wskazują, że do wypadku doprowadził kierowca Skody. Na nagraniu, jakie opublikował Wolsztyn112 widać jak jedzie on z dużą prędkością przez wieś, traci panowanie nad pojazdem, zjeżdża na przeciwległy pas i z dużym impetem czołowo uderza w prawidłowo jadący samochód, którym kierowała 38-letnia kobieta podróżująca z mężem i trzymiesięcznym dzieckiem.

Źródło zdjęcia: KPP Grodzisk Wielkopolski

Kierowcą Skody był 24-letni obywatel Kolumbii. Mężczyzna zginął na miejscu. - Jadąc od strony Wielichowa, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z prawidłowo poruszającym się samochodem marki Range Rover, którym podróżowało 38-letnie małżeństwo z Leszna wraz z trzymiesięcznym dzieckiem - tłumaczy Płóciniczak.

Źródło zdjęcia: KPP Grodzisk Wielkopolski

Lądował śmigłowiec LPR

Trzymiesięczne niemowle zostalo przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Poznaniu. Jego rodzice, oboje w eieku 38 lat trafili do szpitali w Wolsztynie i Grodzisku Wielkopolskim.

Źródło zdjęcia: KPP Grodzisk Wielkopolski
