Zakradł się na posesję i odjechał busem. Chwilę później wpadł do rowu i uciekł

Do kradzieży doszło w nocy ze środy na czwartek, około godziny 3. Ktoś przedostał się na prywatną posesję we wsi Wilkowice (na północ od Leszna). Czerwone auto, które zamierzał ukraść, nie było zabezpieczone. - Sprawca wszedł do otwartego daewoo lublin i przy pomocy znajdującego się w stacyjce kluczyka uruchomił silnik pojazdu - przekazuje Monika Żymełka, rzeczniczka leszczyńskiej policji.