Prokurator wstrzymał pogrzeb, bo pojawiły się plotki o morderstwie. Sekcja wszystko wyjaśniła

Ciało 39-latka znaleziono w polu kukurydzy. Choć prokurator nie dopatrzył się, by do jego śmierci ktoś się przyczynił, po czym jednak wstrzymał jego pogrzeb. Bo do śledczych trafiły informacje, że mężczyzna mógł zostać zamordowany. W piątek po południu prokuratura poinformowała o wynikach sekcji.