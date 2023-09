Żona byłego szefa policji na listach PiS-u. "Decyzja podyktowana przekonaniami"

Beata Maj z wykształcenia jest ekonomistką. Od roku pracuje jako dyrektor szpitala w Krotoszynie. Wcześniej była prezeską Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ze stanowiska odwołano ją w lutym 2016 roku. To właśnie wtedy jej mąż - Zbigniew Maj, ówczesny komendant główny policji - podał się po dwóch miesiącach do dymisji. Powodem było prokuratorskie śledztwo i zatrzymanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne .

"Decyzja podyktowana przekonaniami"

"Wchodzi mi się na bojowo do domu, kładzie się całą rodzinę, z nieletnią córką, na podłodze" 21.05 | Była rozmowa, która kierunkowała się w stronę, że jeśli wskażę zasugerowane osoby, to ciężar gatunkowy zarzutów wobec mnie będzie lżejszy - oświadczył w "Jeden na jeden" w TVN24 były komendant główny policji Zbigniew Maj. - Chodziło o jednego z ministrów rządu PO-PSL - dodał. tvn24

Dymisja Zbigniewa Maja

Maj odniosła się również do kwestii związanej z dymisją męża i tego, czy nie była ona przeszkodą w podjęciu decyzji o kandydowaniu w wyborach do Sejmu. "Nie wolno łączyć ówczesnej sytuacji zawodowej mojego męża z działaniami całej partii. Były to działania indywidualnych osób, którzy się przyczynili do krzywd, jakich doświadczyła cała moja rodzina. W każdym zespole ludzkim, także w partii znajdzie się ktoś, kogo można nazwać 'czarną owcą' – i przez ten pryzmat nie należy oceniać całokształtu" - wytłumaczyła Beata Maj.

W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśliła, że decyzja o dymisji była tylko i wyłącznie decyzją jej męża. Zwróciła uwagę na to, że związek z tym miały przede wszystkim osoby z CBA. "Poprzez pomówienia doprowadziły do ciągu traumatycznych przeżyć mojej rodziny" - zakończyła.

"Ktoś znacznie się pomylił w ocenie moich rzekomych win"

Zbigniew Maj w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że nie ma wpływu na poglądy swojej żony. "Kwestie poglądów politycznych to indywidualna sprawa mojej żony. To, że jest na listach PiS świadczy o tym, że ktoś znacznie się pomylił w ocenie moich rzekomych win. Skoro postępowania w mojej sprawie są umarzane z powodu braku cech przestępstwa, to wygląda to na 'prokuratorski gol' i 'strzał w kolano'. Czy zagłosuję na żonę? Zostawię to dla siebie" –stwierdził Maj.