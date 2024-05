"Na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo". 20-letni kierowca nie żyje, dwie osoby są ranne

Pod Piłą doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął 20-letni kierowca, a dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

20-letni kierowca zginął w wypadku, do którego doszło we wtorek po południu na drodze między Piłą a Kotuniem w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 18.