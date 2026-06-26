Akcja ratunkowa nad jeziorem w Pamiątkowie. Z wody wyciągnięto 17-latka
W piątek po godzinie 19 służby zostały wezwane nad jezioro we wsi Pamiątkowo, w gminie Szamotuły (województwo wielkopolskie), gdzie podczas pływania pod wodą zniknął 17-latek. Do akcji zadysponowano łącznie 11 zastępów strażackich.
Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Reanimacja chłopaka trwała blisko godzinę.
O godzinie 21 aspirant Ewelina Grzeszkowiak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach przekazała, że przywrócono mu funkcje życiowe. - Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformowała policjantka.
Źródło: TVN24