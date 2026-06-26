Poznań Akcja ratunkowa nad jeziorem w Pamiątkowie. Z wody wyciągnięto 17-latka Oprac. Aleksandra Sapeta |

Służby przy jeziorze Pamiątkowskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

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W piątek po godzinie 19 służby zostały wezwane nad jezioro we wsi Pamiątkowo, w gminie Szamotuły (województwo wielkopolskie), gdzie podczas pływania pod wodą zniknął 17-latek. Do akcji zadysponowano łącznie 11 zastępów strażackich.

Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Reanimacja chłopaka trwała blisko godzinę.

O godzinie 21 aspirant Ewelina Grzeszkowiak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach przekazała, że przywrócono mu funkcje życiowe. - Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformowała policjantka.

Źródło: Google Maps