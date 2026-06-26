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Poznań

Akcja ratunkowa nad jeziorem w Pamiątkowie. Z wody wyciągnięto 17-latka

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Klatka kluczowa-521767
Służby przy jeziorze Pamiątkowskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: crab
Służby prowadziły akcję ratunkową na jeziorze w gminie Szamotuły. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W piątek po godzinie 19 służby zostały wezwane nad jezioro we wsi Pamiątkowo, w gminie Szamotuły (województwo wielkopolskie), gdzie podczas pływania pod wodą zniknął 17-latek. Do akcji zadysponowano łącznie 11 zastępów strażackich.

Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Reanimacja chłopaka trwała blisko godzinę.

O godzinie 21 aspirant Ewelina Grzeszkowiak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach przekazała, że przywrócono mu funkcje życiowe. - Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformowała policjantka. 

Źródło: Google Maps
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Źródło: TVN24
Tagi:
jezioroŚmigłowiec LPRwojewództwo wielkopolskie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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