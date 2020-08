15-latek podejrzany o podłożenie ognia w Puszczy Bieniszewskiej

Leśnicy od początku mówili, że pożar w Puszczy Bieniszewskiej to podpalenie. Za pomoc w ujęciu sprawcy zaoferowano nawet nagrodę. Do odpowiedzialności za pożar właśnie przyznał się 15-latek z Konina.

Ponad sześć godzin strażacy z okolic Konina walczyli z pożarem, który wybuchł 12 lipca w Puszczy Bieniszewskiej w Daninowie (woj. wielkopolskie). To kompleks lasów, które znajdują się na pograniczu gmin Golina i Kazimierz Biskupi.

Leśnicy nie mieli wątpliwości, że w puszczy doszło do podpalenia. - Wskazuje na to miejsce pożaru i sposób, w jaki rozprzestrzeniał się ogień. Straciliśmy 42 ary lasu, w tym 12 arów to młodnik dębowy - mówił wówczas Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.