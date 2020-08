"Napadła na sklep z nożem w ręku. Mamy ją i jej wspólnika"

W maseczce i z nożem w ręku - tak mieszkanka Śląska wybrała się "na zakupy" do sklepu w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) - informuje policja. - Nic nie kupiła, ale nie wyszła z pustymi rękami. Z kasy zniknęło 1700 złotych.

Policjanci zatrzymali kobietę, która jest podejrzewana o rozbój w jednym ze sklepów w Wolsztynie (woj. Wielkopolskie). Chodzi o sytuację, do której doszło 5 lipca około godz. 20. To wtedy w placówce przy ul. 5 stycznia pojawiła się brunetka. Kobieta miała twarz zasłoniętą maseczką. Jak widać na nagraniu ze sklepu, weszła do lokalu spokojnym i pewnym krokiem.