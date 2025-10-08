Logo strona główna
Poznań

Urzędnicy, straż miejska, sanepid i mieszkańcy kontra szczury

Szczur
Urzędnicy, straż miejska, sanepid i mieszkańcy kontra szczury
Źródło: TVN24
Prezydent Poznania zarządził akcję walki z gryzoniami. Szczury opanowały miasto, stąd nakaz rozmieszczenia trutek w blokach, sklepach, na targowiskach, w szkołach czy przychodniach. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PoznańPolska i ŚwiatSzczuryOdpadyZdrowie
