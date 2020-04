"Tylko do celów socjalnych i hodowli zwierząt". Już musieli wprowadzić ograniczenia w zużyciu wody

"Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dniem 1 maja 2020r. wprowadza ograniczenia korzystania z wody z wodociągu gminnego, m.in. do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, trawników, klombów, boisk sportowych, innych terenów zielonych i upraw rolnych, mycia samochodów na własnej posesji czy napełniania basenów przydomowych i oczek wodnych. Uprzejmie prosi się o korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych oraz w celach hodowli zwierząt" - czytamy w komunikacie.

"Od sześciu lat wody systematycznie ubywa"

- Pracuję tutaj prawie całe życie. Badam te ujęcia wody od kilkudziesięciu lat i mogę powiedzieć, że od 6 lat wody systematycznie ubywa. Mamy suszę glebową. Uzupełnienie ubytków to proces wieloletni. Wiele zależy od przepuszczalności gleby. Dlatego uprzedzam fakty i zaapelowałem do mieszkańców o ograniczenia zużycia wody, zanim po prostu nam jej zabraknie. Poinformowałem też o tym burmistrzów, którzy mają podjąć uchwały w tej sprawie - mówi tvn24.pl inż. Leszek Mikołajski, prezes zarządu związku.

- Dokładnie. Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek wprowadzili ograniczenia w maju. To pierwszy raz. I na pewno będzie to spore utrudnienie dla hodowców bydła. Wodę można wykorzystywać tylko we wskazanych w komunikacie przypadkach. Za łamanie tych zasad będą mogły grozić nawet kary - dodaje Mikołajski.

Susza

Zwrócił też uwagę na to, że ubytki w wodach gruntowych i podziemnych powodują głębokie odwierty w poszukiwaniu wody np. przez rolników. - Jest to zrozumiałe, ponieważ potrzebują oni wody do nawadniania pól, przez to jednak eksploatowane są niższe poziomy wodonośne - wskazał. Przyznał, że w skrajnych przypadkach przy intensywnym eksploatowaniu mogą się tworzyć leje depresyjne, co zagraża głębszym ujęciom wody. Jak tłumaczy Walijewski, takie zjawiska nie są nowe. W ubiegłym roku podobna sytuacja miała miejsce w Skierniewicach, gdzie zabrakło wody w kranach. - Jeśli susza będzie się utrzymywać, nadal nie będzie opadów, a pobór wody ze źródeł podziemnych będzie się zwiększał, może dochodzić i w tym roku do podobnych sytuacji - podkreślił przedstawiciel Instytutu.