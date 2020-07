Narzędzia budzące dziś grozę i "leczniczy" tytoń, czyli jak przed wiekami dbano o zdrowie i higienę

Narzędzia chirurgiczne, które skutecznie odstraszają przed wizytą u lekarza, i tytoń, któremu przypisywano zdrowotne działania. W Poznaniu można zobaczyć, jak dbano o urodę, zdrowie i higienę na przestrzeni wieków.

W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu otwarto wystawę "Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku" - to gościnna kolekcja z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W szklanych gablotach można zobaczyć zabytki pochodzące z okresu od XIV wieku do czasów nowożytnych.

- Wszyscy zmagamy się ze skutkami pandemii, a tutaj na naszej wystawie można zobaczyć, jak dbałość o higienę wyglądała w dawnym Gdańsku. To, co prezentujemy to zabytki związane ze zdrowiem, higieną i urodą - mówi Beata Ceynowa z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Narzędzia lekarskie budzące grozę i "leczniczy" tytoń

Wśród eksponatów znajdują się m.in.: grzebienie, szczoteczki do zębów, akcesoria kosmetyczne, nocniki, elementy dawnej infrastruktury wodociągowej, okulary, narzędzia chirurgiczne, strzykawki, butelki i pojemniki aptekarskie, fajki do tytoniu.

Jedne przedmioty zaskakują, inne przerażają jak na przykład narzędzia chirurgiczne. - Na pewno nie zachęcały do wizyt. Od lekarzy trochę uciekano, poza tym trzeba było im dużo zapłacić za opiekę i nie każdego było na to stać. Dlatego korzystano z tego, co było pod ręką. Wtedy często "lekarzem" okazywały się babki zielarki - tłumaczy Ceynowa.

Na wystawie można też dostrzec fajki do palenia tytoniu. - Tytoń kiedyś palono w celach zdrowotnych. Dziś uznajemy, że jest to szkodliwe. Dawniej twierdzono, że to lekarstwo, które działa odprężająco i uspokajająco. Jak widać na przestrzeni wieków dość się to zmieniło - dodaje Ceynowa.

