Podwójne zabójstwo w Wielkopolsce

Wiceminister finansów Artur Soboń, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące losów ustawy o sądach w Trybunale Konstytucyjnym, mówił, że prezes PiS ma prawo do swoich przewidywań w tym zakresie. Zdaniem Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej Kaczyński "zrobił to, z czym miał całe życie walczyć", czyli doprowadził do tego, że ma "prywatne relacje" z szefową sądu konstytucyjnego.