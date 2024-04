Porwali go, po trzech godzinach tortur powiedział, gdzie jest walizka z pięcioma milionami

Torturami wymusili wskazanie ukrycia pieniędzy

Do zdarzenia doszło w lutym 2021 roku w Ostrzeszowie (Wielkopolska). Bartosz F. został porwany, gdy wyszedł z domu. Według sledczych mężczyźni pokazali mu odznaki przypominające policyjne oraz przedmioty przypominające broń. Wepchnęli go do samochodu i odjechali. Bartosz F. został wywieziony do lasu. Tam przestępcy związali go, bili i grozili śmiercią. Żądali wskazania miejsca ukrycia gotówki, należącej do jego kolegi, ostrowskiego adwokata Michała D., który w tym czasie był aresztowany.