Znaleźli notes, a w nim opis "zemsty po latach" i zabójstwa. Wszystko pasowało do zbrodni sprzed pięciu lat

Po pięciu latach policjanci z Archiwum X w Poznaniu wrócili do sprawy śmierci wędkarza w Jeziorze Lusowskim (woj. wielkopolskie). O tym, co mogło się stać z mężczyzną, dowiedzieli się ze znalezionego pamiętnika i wpisu "Zemsta po latach". Zatrzymali mężczyznę, który usłyszał zarzut zabójstwa ojczyma.

Jak przekazała prokurator Ewa Bialik, podczas czynności procesowych w toku innego postępowania prokuratorzy z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu znaleźli dowody, które zwróciły uwagę na zdarzenie sprzed lat. - Chodziło o sprawę niewyjaśnionego zgonu mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w maju 2015 roku w wodach Jeziora Lusowskiego - powiedziała prokurator.

Pogrążył go notes

- Śledczy dotarli do notesów należących do Grzegorza L. W jednym z nich, w rozdziale zatytułowanym "Zemsta po latach", odkryli opis zabójstwa, jakiego dokonał wymieniony. Autor zapisków, stosując retrospekcję, opisał swoje życie od narodzin do śmierci matki, w tym krzywdy, jakich doznał od swojego ojczyma wyrządzone mu w dzieciństwie - tłumaczyła.