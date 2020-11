Schodzili z boiska, gdy nagle pojawiły się dwa psy i zaatakowały 11-letniego chłopca. Trafił do szpitala

Nie wiadomo, do kogo należą i skąd się wzięły. Dwa agresywne owczarki niemieckie zaatakowały 11-latka na boisku w Mochach. Chłopiec z ranami szarpanymi trafił do poznańskiego szpitala.

Policja w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) wszczęła postępowanie w sprawie chłopca, którego zaatakowały dwa owczarki niemieckie. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek w miejscowości Mochy.

- Około godziny 18, na tamtejszym stadionie, dzieci zakończyły trening piłkarski. Kiedy grupa schodziła już z boiska i kierowała się do szatni, nagle pojawiły się dwa psy, które zaatakowały 11-letniego mieszkańca gminy Przemęt. W wyniku pogryzienia, chłopiec ma rany szarpane na plecach i z tyłu głowy - poinformował asp. sztab. Wojciech Adamczyk, rzecznik wolsztyńskiej policji.

Złapali psy, ustalają do kogo należą

Jak podaje portal Wolsztyn112, zwierzęta uciekły, gdy trener i dzieci zaczęli krzyczeć. 11-latka przetransportowano do szpitala w Poznania. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że stan chłopca jest stabilny, ale czekają go jeszcze kolejne badania.

- Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby, które odłowiły te dwa psy. Zostały one przekazane do schroniska w Zielonej Górze, gdzie zostaną poddane obserwacji weterynaryjnej. Nasze postępowanie jest na razie na wstępnym etapie. Obecnie skupiamy się na ustaleniu, do kogo należą te psy - mówi Adamczyk.