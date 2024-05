czytaj dalej

Były szef Orlenu Daniel Obajtek został wezwany na wtorkowe posiedzenie komisji śledczej do spraw afery wizowej. Nie stawił się na przesłuchanie. Kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego opublikował oświadczenie, w którym wskazał, że "formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu". Napisał, że poinformuje komisję "o adresie do doręczeń". "Będzie to adres mojego pełnomocnika" - dodał.