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Kanadyjki wywróciły się na Jeziorze Zbąszyńskim. Interweniowały służby

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Kajaki i kanadyjki (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Cztery osoby dorosłe i czworo dzieci znalazło się w wodzie po tym, jak ich kanadyjki wywróciły się na Jeziorze Zbąszyńskim niedaleko Nowego Tomyśla. Strażacy szybko udzielili im pomocy. Nikt nie wymagał hospitalizacji.

Straż pożarna w niedzielę po popołudniu zakończyła działania ratunkowe na Jeziorze Zbąszyńskim (Jeziorze Błędno) - przekazał nam mł. kpt. inż. Szymon Maciejewski z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Na jeziorze przewróciły się trzy kanadyjki - dowiedzieliśmy się w WOPR Zbąszyń.

Strażak Szymon Maciejewski potwierdził, że w wodzie znalazło się osiem osób - czworo dorosłych i czworo dzieci. Wszyscy to obywatele Niemiec.

Interwencja służb na Jeziorze Zbąszyńskim

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie osoby udało się uratować. Nikt nie wymagał hospitalizacji. - Akcja szybko przebiegła - ocenił rzecznik.

Kanadyjki różnią się od kajaków tym, że mają między innymi otwarty pokład.

Źródło: tvn24.pl, nowytomysl.naszemiasto.pl
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Tagi:
województwo wielkopolskieNowy TomyślWodaStraż pożarnaOchotnicza Straż Pożarna
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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