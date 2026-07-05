Poznań Kanadyjki wywróciły się na Jeziorze Zbąszyńskim. Interweniowały służby Filip Czerwiński |

Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Straż pożarna w niedzielę po popołudniu zakończyła działania ratunkowe na Jeziorze Zbąszyńskim (Jeziorze Błędno) - przekazał nam mł. kpt. inż. Szymon Maciejewski z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Na jeziorze przewróciły się trzy kanadyjki - dowiedzieliśmy się w WOPR Zbąszyń.

Strażak Szymon Maciejewski potwierdził, że w wodzie znalazło się osiem osób - czworo dorosłych i czworo dzieci. Wszyscy to obywatele Niemiec.

Interwencja służb na Jeziorze Zbąszyńskim

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie osoby udało się uratować. Nikt nie wymagał hospitalizacji. - Akcja szybko przebiegła - ocenił rzecznik.

Kanadyjki różnią się od kajaków tym, że mają między innymi otwarty pokład.