Kanadyjki wywróciły się na Jeziorze Zbąszyńskim. Interweniowały służby
Straż pożarna w niedzielę po popołudniu zakończyła działania ratunkowe na Jeziorze Zbąszyńskim (Jeziorze Błędno) - przekazał nam mł. kpt. inż. Szymon Maciejewski z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
Na jeziorze przewróciły się trzy kanadyjki - dowiedzieliśmy się w WOPR Zbąszyń.
Strażak Szymon Maciejewski potwierdził, że w wodzie znalazło się osiem osób - czworo dorosłych i czworo dzieci. Wszyscy to obywatele Niemiec.
Interwencja służb na Jeziorze Zbąszyńskim
Na miejsce zadysponowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie osoby udało się uratować. Nikt nie wymagał hospitalizacji. - Akcja szybko przebiegła - ocenił rzecznik.
Kanadyjki różnią się od kajaków tym, że mają między innymi otwarty pokład.