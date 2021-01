Ze stadniny zniknął cenny sprzęt. Pies doprowadził policjantów do miejsca, gdzie złodziej ukrył łupy

Policjanci z Kostrzyna Wielkopolskiego zatrzymali 21-latka podejrzanego o włamanie do magazynów stadniny koni w Iwnie. Zgłoszenie w tej sprawie funkcjonariusze otrzymali kilka dni temu.

- Z informacji przekazanych przez pracowników stadniny wynikało, że włamywacz dostał się do pomieszczenia magazynowego, skąd ukradł różnego rodzaju elektronarzędzia, w tym specjalistyczną maszynkę do strzyżenia koni. Taka maszynka jest bardzo droga, pomaga nie tylko w utrzymaniu dobrej kondycji, zwłaszcza koni sportowych, ale także ogólnej estetyki tych wspaniałych zwierząt – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

- Na miejsce zostali wezwani policjanci z miejscowego komisariatu, był tam też technik kryminalistyczny oraz policyjny przewodnik psa tropiącego z Poznania z komendy miejskiej. To właśnie ten pies doprowadził do miejsca, gdzie złodziej ukrył swoje łupy – tłumaczy rzecznik.

Wkrótce policjanci ustalili dane podejrzanego i zatrzymali go. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. – Za to włamanie grozi mu kara do 10 lat więzienia – dodaje Borowiak.