Brakuje krwi. Zbierali ją przed kościołem, staną też przed galerią handlową

Jeżeli możesz oddać krew, zrób to. Nie musisz pojechać do centrum krwiodawstwa, to może przyjechać do ciebie. A wszystko za sprawą krwiobusów, które jeżdżą po całej Polsce i umożliwiają chętnym oddawanie krwi. W niedzielę krew zbierano między innymi przed kościołem w Kicinie pod Poznaniem.