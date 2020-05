"Zbyt długo nie wychodzili z domu, chcieli wyładować energię". Wandale zatrzymani

Zniszczone wiaty, powyginane znaki drogowe, uszkodzone kosze na śmieci i tablica ogłoszeń - a wszystko to w jedną noc, w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach w Wielkopolsce. Policjanci ze Złotowa ustalili, że za zniszczenia odpowiada czterech młodych mężczyzn. Wandale zostali zatrzymani.

- 5 maja funkcjonariusze zatrzymali trójkę chuliganów odpowiedzialnych za akty bezmyślnego wandalizmu, które zbulwersowały wielu mieszkańców obu miejscowości. Czwarty z młodych mężczyzn 21-latek został zatrzymany 12 maja na terenie zakładu, w którym pracuje. Sprawcami okazali się mieszkańcy gminy Złotów w wieku od 17 do 21 lat - poinformował podkomisarz Maciej Forecki, rzecznik złotowskiej policji.

Nawet 10 lat więzienia

Cała czwórka usłyszała zarzuty zniszczenia mienia, ale to nie oznacza, że to już koniec sprawy. Policjanci dalej zbierają materiał dowodowy i analizują, czy to jedyne przestępstwa jakie mężczyźni mają na swoim koncie.