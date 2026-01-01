Ogień na poddaszu hotelu, ewakuowało się kilkanaście osób

Wieleń. Nocny pożar hotelu Źródło: PSP Wolsztyn

Niespokojna noc dla strażaków z Wolsztyna. Tuż przed godziną 1 w Wieleniu (Wielkopolska) wybuchł pożar hotelu.

- Ogień objął poddasze trzykondygnacyjnego budynku, a powierzchnia pożaru sięgnęła około 300 metrów kwadratowych. Jeszcze przed przybyciem strażaków ewakuowało się 19 osób – poinformował mł. asp. Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

W kulminacyjnym momencie na miejscu działało dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuację udało się opanować tuż przed godziną 7. - Część budynku udało się uratować, jednak pozostałe kondygnacje uległy zalaniu w wyniku działań gaśniczych. Wszystkim ewakuowanym osobom zapewniono lokale zastępcze – dodał Halasz.

Podczas akcji jeden ze strażaków z Wolsztyna doznał lekkiego urazu dłoni.

Głównie gasili małe pożary

Od północy do 6 rano w Sylwestra strażacy w całej Polsce interweniowali 775 razy, w tym 546 w związku z pożarami - poinformował w czwartek rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kierzkowski.

Rzecznik PSP przekazał, że większość interwencji związanych z gaszeniem ognia dotyczyło małych pożarów (540), w 50 przypadkach - w obiektach mieszkalnych.

Pożar hotelu w Wieleniu był jednym z poważniejszych zdarzeń, do których wezwano strażaków w noc sylwestrową.

