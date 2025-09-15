Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Sukces w pierwszym "tramwajowym mundialu". Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata

|
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Wiedeń. Sukces w pierwszym "tramwajowym mundialu". Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Źródło: TVN24
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek, mijali na centymetry tańczącą parę. Monika Bocian i Dariusz Graj z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Motorniczych. W zawodach rozgrywanych pod wiedeńskim ratuszem przegrali tylko z gospodarzami, którym pomagały "ściany" i własny tabor.

Pierwsze historyczne Mistrzostwa Świata Motorniczych odbyły się w sobotę w Wiedniu. Zawody rozgrywano w centrum maista, przed ratuszem. Cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że w wiedeńskim metrze emitowano nawet apel, by... nie iść już na wydarzenie, bo nie ma już miejsca dla publiczności.

Osiem konkurencji i po dwóch motorniczych

Motorniczy z całego świata mogli popisywać się swoją precyzją, szybkością reakcji i refleksem. Każdy kraj reprezentowała dwójka motorniczych. Każdy z nich miał do wykonania tych samych osiem konkurencji.

Pierwszą z konkurencji było cofanie z tylnego pulpitu. - Trzeba było wykonać trzy starty i trzy hamowania - wyjaśnia Dariusz Graj. Dodatkową trudnością była miska z wodą, której należało nie wylać.

Drugim zadaniem było rozpędzenie tramwaju do prędkości 25 km/godz. przy zasłoniętym prędkościomierzu. Trzecim - precyzyjne hamowanie elektrodynamiczne.

W czwartej konkurencji należało przewrócić kręgle. - Prędkość pierwotnie miała być ograniczona do 15 kilometrów na godzinę, ale to zmieniono ze względu na to, że kręgle się nie przewracały, miała być już dowolna - mówi Graj.

Tramwajowe kręgle
Tramwajowe kręgle
Źródło: Magdalena Matelska

Piątym zadaniem było cofanie na gwizdek. - Cofaliśmy, patrząc do przodu i nasłuchując co druga osoba z naszej drużyny nam przekazuje - opisuje Graj.

Szósta to podjazd do "tańczącej pary". - Trzeba było się tak ustawić, żeby jej nie zahaczyć. Precyzyjnie udało się nam ją ustawić i dużo punktów zdobyliśmy - mówi Graj.

Jazda na gwizdek
Jazda na gwizdek
Źródło: MPK Poznań

Następnie trzeba było popisać się precyzją przy hamowaniu platformy. - Ruszaliśmy z przedniego pulpitu i naszym zadaniem było otworzyć drugie drzwi, tak, by strzałka się równała z platformą - mówi Monika Bocian.

Mijanie "tańczącej pary"
Mijanie "tańczącej pary"
Źródło: Magdalena Matelska

Dla poznańskich motorniczych najtrudniejsza była ostatnia konkurencja - tramwajowy curling. - Trzeba było tak popchnąć tramwajem wózek, który się toczył po szynach, by zatrzymał się na platformie z liczbą punktów - tłumaczy Monika Bocian. Trudność polegała na tym, że na treningach zawodnicy nie mieli przyrządów, które umożliwiłyby ćwiczenie tego zadania.

Kapitalny start

Jako pierwszy za sterami tramwaju zasiadł Dariusz Graj. I okazał się bezkonkurencyjny. Po pierwszej rundzie poznaniacy mieli 3144 punkty, a goniąca ich czwórka - poniżej 2800 punktów.

Wyniki po przejeździe Dariusza Graja
Wyniki po przejeździe Dariusza Graja
Źródło: Magdalena Matelska

W finale lepsi okazali się jednak gospodarze. Zadanie mieli o tyle ułatwione, że mogli liczyć na najbardziej żywiołowy doping oraz doskonale znali swoje pojazdy.

- Tutaj, podobnie jak na mistrzostwach Polski w Warszawie, mieliśmy zupełnie inny tabor niż w Poznaniu. Wiem, że niektórzy stwierdzą, że tramwaj to tramwaj, ale proszę mi wierzyć - wszystko jest w nich trochę inaczej - podkreśla Bocian.

Jak dodaje, największym wyzwaniem było to, żeby "wytrzymać emocje", bo czas oczekiwania od pierwszego numeru startowego do końcowego był długi.

Wicemistrzowie Świata Motorniczych - Dariusz Graj i Monika Bocian
Wicemistrzowie Świata Motorniczych - Dariusz Graj i Monika Bocian
Źródło: MPK Poznań

Długa droga do sukcesu

Droga do wicemistrzostwa świata była długa. Najpierw trzeba było przejść kwalifikacje w Poznaniu. - To był taki czterogodzinny etap, nawet przez teorię i później praktyczny. Z Darkiem otrzymaliśmy najwięcej punktów i to my reprezentowaliśmy MPK Poznań w Warszawie - mówi Bocian.

Mistrzostwa Polski odbyły się 29 czerwca. - Tam udało nam się zdobyć to pierwsze miejsce, z czego byliśmy bardzo, bardzo dumni - mówi Monika Bocian.

Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Źródło: Magdalena Matelska

Wakacje to już treningi w Poznaniu pod okiem Roberta Zielińskiego, instruktora nauki jazdy tramwajami. Te odbywały się nawet dwa razy w tygodniu po cztery godziny na terenie zajezdni Franowo. - Warszawa nam pomogła, udostępniając kręgle i taką platformę, gdzie była podziałka, żeby się precyzyjnie zatrzymać - mówi.

Z sukcesu poznańskich motorniczych jest dumny ich szef. - To jest niebywałe osiągnięcie. Od soboty jesteśmy na łamach mediów nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Ta informacja poszła w świat. Konkurencje były bardzo trudne. Impreza była na naprawdę bardzo wysokim poziomie. 25 drużyn z całego świata i my na drugim miejscu. Duma! - kończy Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Magdalena Matelska

Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Czytaj także:
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
PILNEJest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Oto polski kandydat do Oscara
Kultura i styl
Do kradzieży doszło w sobotę rano
Zniknął krzyż z kopuły cerkwi. Jest śledztwo
Wrocław
imageTitle
Polscy biegacze zupełnie bez błysku. Jeden bieg i po mistrzostwach
EUROSPORT
Curtis Sliwa, kampania wyborcza 2021 rok
Kandydat z polskim nazwiskiem wysoko w sondażach. Ale Trump wypomina mu koty
Adam Michejda
Waldemar Żurek
Żurek odwołał kolejnych prezesów i wiceprezesów sądów. Z pominięciem KRS
Polska
Ruch drogowy w Nigerii, zdjęcie poglądowe
Autobus wjechał na uszkodzony most. Nie żyje panna młoda i jej goście
Świat
imageTitle
Dyrektor Vuelty grzmi po farsie w Madrycie. "To nie może się powtórzyć"
EUROSPORT
Warszawa, 15.09.2025. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Zmiany w szkołach. Będzie "program szkoleń prowadzonych przez wojsko"
Polska
Warszawa, 15.09.2025. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna
Zuzanna Kuffel
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
WARSZAWA
imageTitle
Polska gra z Katarem w mistrzostwach świata siatkarzy
EUROSPORT
The PITT
"The PITT" nagrodzony Emmy. Dlaczego lekarze czasem "wyłączają telewizor"
Kultura i styl
Donald Trump
Trump w końcu nazwał Rosję agresorem
Świat
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
METEO
ElectroMobility Poland: przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków
BIZNES
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska powołała wojska medyczne. Szef MON tłumaczy ich zadania
Polska
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na parkingu. Poszło o źle zaparkowany samochód
Kraków
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
WARSZAWA
Auto uderzyło w drzewo
Auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Syreny alarmowe w centrum Warszawy
Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?
Polska
imageTitle
Polska - Katar. O której dziś początek meczu w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
wózek dziecko
Rowerzysta wjechał w wózek. Dziecko wypadło na drogę
Trójmiasto
WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Najczęściej zadawane pytania" o drony. MON odpowiada
Polska
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S14 na wysokości Zgierza
Zapalił się w trakcie jazdy. Tuman dymu na drodze ekspresowej
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica