Biało-czerwona ukryła remont ulicy. "Tej, idźcie w pyry"

Rozdawano wlepki "Tej, idźcie w pyry", obok handlowano flagami. Nie brakowało transparentów jak ten nawiązujący do popularnej kiedyś gumy balonowej z kciukiem w górę przy napisie "Donald" i kciukiem w dół przy "Kaczorze". Tysiące poznaniaków zebrało się w piątek na placu Wolności na wiecu z udziałem Donalda Tuska.

Biało-czerwona flaga rozciągnięta na barierkach ustawionych na południowej nitce placu Wolności sprawiała wrażenie, że to specjalna instalacja, a nie odgrodzenie od remontowanej części placu. Wzdłuż niej spacerowali policjanci, pilnujący porządku. Ulice przylegające do placu funkcjonariusze zamknęli dla ruchu już kilkadziesiąt minut przed godziną 18.

Większość zebranych nie kryła się z tym, że przyszła nie tyle, by wspierać Donalda Tuska , a raczej by wyrazić swój sprzeciw wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Świadczyły o tym transparenty. Nie wszystkie nadające się do cytowania. Jedna z kobiet trzymała karton z napisem "Wiosną posadzić" z jednej strony, z drugiej - "Jesienią wykopać".

Transparent nawiązujący do gumy do żucia Donald

- Wyprowadza się nas z Unii Europejskiej, kolejna kwestia to sprawa praworządności i ograniczanie działalności samorządów. A do tego zaściankowość, takie spychanie Polski do średniowiecza - mówił jeden z manifestujących. Jak przyznał, czuje energię i liczy, że jesienią wynik wyborów będzie dla opozycji satysfakcjonujący.