"Nie ustąpiła pierwszeństwa karetce", trzy osoby ranne

W okolicach Waszkowa (woj. wielkopolskie) karetka pogotowia zderzyła się z autem osobowym. Trzy osoby odwieziono do szpitali.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu na lokalnej drodze w okolicach miejscowości Waszkowo (woj. wielkopolskie).

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu 33-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego kierująca osobówką nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu karetce transportowej, nadjeżdżającej z lewej strony. Doszło do zderzenia bocznego pojazdów - poinformował podkomisarz Sebastian Myszkiewicz z KPP w Gostyniu. Dodał, że karetka pogotowia przewoziła czterech pacjentów na dializy do gostyńskiego szpitala.

- Kobieta kierująca samochodem osobowym trafiła do szpitala do Leszna. Natomiast dwóch pacjentów jadących karetką zostało przetransportowanych na dodatkowe badania do gostyńskiego szpitala – wskazał rzecznik policji. Myszkiewicz podkreślił, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.