Poznań

Nie zapięła pasów, to był początek jej kłopotów

Wągrowiec. Zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych
Do zdarzenia doszło w Wągrowcu
Źródło: Google Earth
Policjanci z Wągrowca (Wielkopolskie) wylegitymowali 36-letnią kierującą w związku z niezapięciem przez nią pasów bezpieczeństwa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że nie posiada prawa jazdy i posłużyła się nieważną kartą parkingową innej osoby.

Do zdarzenia doszło 4 września przed szkołą podstawową w Wągrowcu. Policjanci zauważyli, że kierująca citroenem nie miała zapiętych pasów. Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością i poszła odprowadzić dziecko do szkoły.

- Wyszło na jaw, że kierująca zaparkowała w miejscu dla osób z niepełnosprawnością, choć nie miała do tego prawa. Posługiwała się kartą wystawioną na inne nazwisko, która w dodatku ważność utraciła w 2023 roku - powiedział aspirant Dominik Zieliński, oficer prasowy policji w Wągrowcu.

CZYTAJ TEŻ: Pijany traktorzysta holował spalone auto, wjechał w płot

Po sprawdzeniu danych, policjanci dowiedzieli się także, że auto nie posiada aktualnych badań technicznych, a kobieta nie ma prawa jazdy.

Elektroniczny dowód rejestracyjny został zatrzymany, a 36-latkę czeka wizyta w sądzie.

Do zdarzenia doszło na parkingu szkoły podstawowej nr 4 w Wągrowcu
Do zdarzenia doszło na parkingu szkoły podstawowej nr 4 w Wągrowcu
Źródło: KPP Wągrowiec
Autorka/Autor: MR/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wielkopolska

województwo wielkopolskiePolicja
