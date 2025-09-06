Nie zapięła pasów, to był początek jej kłopotów

Do zdarzenia doszło w Wągrowcu Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 4 września przed szkołą podstawową w Wągrowcu. Policjanci zauważyli, że kierująca citroenem nie miała zapiętych pasów. Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością i poszła odprowadzić dziecko do szkoły.

- Wyszło na jaw, że kierująca zaparkowała w miejscu dla osób z niepełnosprawnością, choć nie miała do tego prawa. Posługiwała się kartą wystawioną na inne nazwisko, która w dodatku ważność utraciła w 2023 roku - powiedział aspirant Dominik Zieliński, oficer prasowy policji w Wągrowcu.

Po sprawdzeniu danych, policjanci dowiedzieli się także, że auto nie posiada aktualnych badań technicznych, a kobieta nie ma prawa jazdy.

Elektroniczny dowód rejestracyjny został zatrzymany, a 36-latkę czeka wizyta w sądzie.

