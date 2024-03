"Wystarczyła chwila nieuwagi". Trzylatek sam przy ruchliwym skrzyżowaniu

"Wystarczyła chwila nieuwagi"

Ostatecznie zajmujący się sprawą policjanci po kilku minutach zauważyli bardzo zdenerwowaną kobietę prowadzącą wózek. Okazało się, że była to matka zagubionego chłopca. - Policjanci ustalili, że wystarczyła chwila jej nieuwagi, by dziecko samo znalazło się na ulicy. Kobieta mieszkająca w jednym z bloków na pobliskim osiedlu, szykowała się do wyjścia z domu z dziećmi. Z młodszym dzieckiem na ręku szła do piwnicy po wózek, a w tym czasie z klatki schodowej wyszedł chłopiec - opisał Zieliński.