Tajemnicze zatrucie na poczcie w Wągrowcu. Policja bada sprawę

Policja wszczyna postępowanie sprawdzające w związku z piątkowym zdarzeniem na poczcie w Wągrowcu (woj. wielkopolskie). W budynku kilkanaście osób źle się poczuło, cztery trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18. Służby otrzymały zgłoszenie o tym, że w budynku przy ulicy Pocztowej w Wągrowcu kilkanaście osób źle się poczuło. Przed przyjazdem strażaków na miejsce 12 osób opuściło obiekt - po przebadaniu przez ratowników dwoje poszkodowanych przewieziono do szpitala z podejrzeniem podrażnienia górnych dróg oddechowych. Kolejne dwie – jak przekazała policja – udały się tam same.