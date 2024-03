Sytuację jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy w artykule, od października 2019 roku sędzia Daniel Jurkiewicz odstąpił od ogłoszenia wyroku w 20 sprawach. "Według naszych ustaleń większość skazanych pogodziła się z wyrokami i nie złożyła apelacji. W takiej sytuacji pracownicy sądu już po tygodniu uznali nieogłoszone wyroki za prawomocne i przystąpili do ich wykonywania. Tylko w czterech przypadkach apelacje rozpoznawał Sąd Okręgowy w Poznaniu" - podała gazeta.

Z formalnego punktu widzenia skoro wyroki nie zostały odczytane, nie obowiązują. Reporter TVN24 Aleksander Przybylski powiedział na antenie TVN24, że są to konsekwencje braku ustnego, fizycznego odczytania sentencji wyroku przez sędziego na sali.

- To nie były sprawy wielkiego kalibru, skoro nie było stron, prokuratury czy samych skazanych, a wtedy oskarżonych. W związku z tym sędzia nie pofatygował się, żeby taką sentencję wyroku odczytać. I tu pojawia się problem, ponieważ żeby wyrok był prawomocny, sędzia musi go odczytać, a protokolant wysłuchać i zanotować - relacjonował.

Wyroki nie zostały skutecznie wydane

Rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Aleksander Brzozowski powiedział, że jeśli rozprawy się odbywały, ale nie było tego ważnego elementu ogłoszenia wyroku, to oznacza to, że wyrok nie został skutecznie wydany. - Postępowanie musi zostać przeprowadzone na nowo, zostanie wydany wyrok. Jeżeli skazani już coś zapłacili albo odbyli jakieś kary, to będzie możliwe uznanie tego na poczet tej nowo orzeczonej kary - dodał.