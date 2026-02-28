Kłęby czarnego dymu nad miastem

Wągrowiec. Pożar w zakładzie chemicznym Źródło: Portal WRC

W sobotę, około godziny 14.30, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Taszarowskiej w Wągrowcu.

Na miejsce skierowano ponad 20 zastępów zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

- Pożar jest opanowany. Aktualnie trwa dogaszanie, a następnie rozbiórka. Działania są prowadzone ostrożnie ze względu na obecność chemikaliów. Na miejscu jest właściciel zakładu. W działaniach biorą udział 23 zastępy straży pożarnej, czyli około 100 ratowników - przekazał młodszy kapitan Piotr Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To będzie wyjaśniać policja.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że do mieszkańców powiatu wągrowieckiego został wysłany alert RCB. "Uwaga! Pożar hali na ul. Taszarowo w Wągrowcu. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien" - brzmi komunikat.

