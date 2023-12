Za zakupy próbował "zapłacić" pamiątkowym banknotem. "Mamy więcej takich zgłoszeń"

Mieszkaniec gminy Wągrowiec próbował zapłacić w kiosku banknotem 500-złotowym. Sprzedawca już prawie wydał towar i resztę, ale w ostatniej chwili zauważył, że to nie jest prawdziwy banknot. Kupujący rzucił się do ucieczki, odpowie za oszustwo.

Sprzedawca położył na ladzie towar i resztę, jaką wydałby, mając do czynienia z prawdziwym banknotem. W ostatniej chwili zauważył, że został oszukany. Wtedy mężczyzna, który chciał "zapłacić" pamiątkowym banknotem, rzucił się do ucieczki. Udaremnił ją dostawca towaru.

To nie był odosobniony przypadek

- Przestrzegamy pracowników placówek handlowych przed tego rodzaju działaniem oszustów, ponieważ nie był to incydentalny przypadek. Wągrowieccy policjanci odebrali kilka zgłoszeń o posłużeniu się souvenirami o różnych nominałach – 200 i 500 złotych. Doszło do nich w dwóch sklepach spożywczych, stacji benzynowej i placówce gastronomicznej – wskazał asp. Zieliński. Wyjaśnił również, że posłużenie się fałszywym środkiem płatniczym i wprowadzenie w błąd sprzedawcy poprzez wzbudzenie w nim przeświadczenia co do autentyczności takiego banknotu, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286 kk, za które grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.