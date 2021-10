W Zielonej Górze SOR znowu działa, pomagają między innymi żołnierze

Pomoc z zewnątrz

Lecznica powołała w piątek wewnętrzny zespół do rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz zwróciła się o pomoc do wojewody lubuskiego, marszałka województwa i NFZ. W wyniku piątkowych ustaleń, doraźnie w czasie, kiedy SOR na kilka godzin wstrzymał przyjmowanie pacjentów, byli oni kierowani do innych lubuskich szpitali z tego typu oddziałami. Malcher-Nowak powiedziała, że sytuacja na SOR powinna całkowicie wrócić do normy w połowie przyszłego tygodnia, kiedy ze zwolnień mają wrócić do pracy przebywający na nich ratownicy medyczni i pielęgniarki z tego oddziału.