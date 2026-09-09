Z dzieckiem na rękach ukrył się w zaroślach
Do tej sytuacji doszło w rejonie ulic Garbarskiej i Słonecznej. Przechodnie zauważyli mężczyznę, który zataczał się oraz na zmianę pchał i ciągnął wózek, w którym było małe dziecko.
- Policjanci w rozmowie ze zgłaszającymi ustalili, że mężczyzna szedł ulicą Słoneczną, a następnie skręcił w prawo w ulicę Krętą. Na miejscu spotkali kobietę, która potwierdziła wcześniejsze zgłoszenie oraz wskazała posesję, na którą wszedł mężczyzna z dzieckiem - poinformował podkom. Wojciech Adamczyk, rzecznik wolsztyńskiej policji.
Ojciec ukrył się z dzieckiem w zaroślach
Policjanci sprawdzili wskazany teren, ale nikogo nie znaleźli. Poszukiwania kontynuowano również na sąsiedniej posesji. Kiedy policjanci przeskoczyli betonowe ogrodzenie zauważyli ukrytego w zaroślach mężczyznę trzymającego na rękach dziecko.
- Już pierwszy kontakt z nim wskazał na to, że jest pod wpływem alkoholu. Potwierdziło to późniejsze badanie alkotestem, które wykazało 1,8 promila alkoholu w organizmie - wskazał Adamczyk.
Ojciec pijany, matka też
W chwili interwencji padał deszcz i zerwał się wiatr, a dziecko było ubrane nieadekwatnie do tych warunków. Dlatego policjantka schroniła się z dzieckiem u sąsiadów. Niespełna roczna dziewczynka miała trafić pod opiekę matki, ale okazało się, że nie jest to możliwe.
- Kobieta również była pod wpływem alkoholu. W przypadku kobiety alkotest wskazał 1,72 promila alkoholu w organizmie - poinformował rzecznik wolsztyńskiej policji.
W związku z tym, dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej na terenie powiatu wolsztyńskiego.
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