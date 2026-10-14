Poznań Zaczął niszczyć butelki z alkoholem. "Tłumaczył, że się zdenerwował" Aleksandra Arendt-Czekała |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Oborniki

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Prawie trzy tysiące złotych strat odnotował jeden ze sklepów w gminie Oborniki. Jeden z klientów zniszczył tam część towaru, a konkretnie szklane butelki z piwem i wódką.

Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, 35-latek nadal zrzucał opakowania z alkoholem na podłogę. Na zdjęciach, które opublikowali funkcjonariusze, widać szkło rozbite w drobny mak.

Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych Źródło zdjęcia: KPP Oborniki

- Podczas interwencji mężczyzna nie chciał podać swoich danych personalnych. Dlatego został doprowadzony do komendy, gdzie ustalono jego tożsamość - przekazał młodszy aspirant Krzysztof Polzin, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

35-latek to mieszkaniec Rogoźna. Mężczyzna był trzeźwy, a swoje zachowanie tłumaczył policjantom zdenerwowaniem. Nie wiadomo, co doprowadziło mężczyznę do takiego wybuchu emocji.

Teraz mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, czyli za czyn z art. 288 par. 1 Kodeksu karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.