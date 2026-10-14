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Poznań

Zaczął niszczyć butelki z alkoholem. "Tłumaczył, że się zdenerwował"

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Celowo potłukł butelki z alkoholem
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: KPP Oborniki
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W sklepie w gminie Oborniki 35-latek zniszczył butelki z alkoholem. Interweniowała policja. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie zdenerwowaniem.

Prawie trzy tysiące złotych strat odnotował jeden ze sklepów w gminie Oborniki. Jeden z klientów zniszczył tam część towaru, a konkretnie szklane butelki z piwem i wódką.

Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, 35-latek nadal zrzucał opakowania z alkoholem na podłogę. Na zdjęciach, które opublikowali funkcjonariusze, widać szkło rozbite w drobny mak.

Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych
Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych
Źródło zdjęcia: KPP Oborniki

- Podczas interwencji mężczyzna nie chciał podać swoich danych personalnych. Dlatego został doprowadzony do komendy, gdzie ustalono jego tożsamość - przekazał młodszy aspirant Krzysztof Polzin, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

35-latek to mieszkaniec Rogoźna. Mężczyzna był trzeźwy, a swoje zachowanie tłumaczył policjantom zdenerwowaniem. Nie wiadomo, co doprowadziło mężczyznę do takiego wybuchu emocji.

Teraz mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, czyli za czyn z art. 288 par. 1 Kodeksu karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaAlkoholSklep
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