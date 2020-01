Były ksiądz z zarzutami molestowania ministranta został zatrudniony w diecezji. "To nie jest wyraz ochrony"

Gdy sytuacja zaczęła się powtarzać, chłopak wyjawił tajemnicę rodzicom. Ksiądz miał przeprosić rodziców i obiecać, że to się więcej nie powtórzy. - Przyznał się do tego wszystkiego, ale chciał załatwić to po cichu. Pamiętam, jak klękał przed rodzicami i obiecywał, że już nigdy do tego nie dojdzie. Potem rodzice przekonywali mnie, że lepiej to zataić, bo później to o mnie opinia pójdzie. Przy kolejnych razach już im nie mówiłem, bo przecież słyszałem, że to też jest człowiek, który może zbłądzić - mówił Bączkowski.Mężczyzna bardzo szybko założył rodzinę. Miał nadzieję, że to uniezależni go od księdza. Jednak przez kilka lat prowadził podwójne życie, ukrywając przed rodziną kontakty z księdzem. Żona wiedziała tylko tyle, że Szymon był molestowany przez wikarego w młodości.Spotkania z księdzem, podczas których miał on dopuszczać się tych zachowań, odbywały się przez 12 lat.