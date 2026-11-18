Poznań Ratownicy przyjechali na pomoc. Pijany pacjent wyciągnął gaz pieprzowy Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

W Luboniu pijany 28-latek zaatakował załogę karetki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

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Ratownicy medyczni zostali wezwani do pijanego 28-latka w Luboniu pod Poznaniem. Mężczyzna był w takim stanie, że nie potrafił samodzielnie opuścić taksówki. Kiedy medycy próbowali mu pomóc, ten zaczął zachowywać się agresywnie.

Najpierw doszło do szarpaniny, a potem 28-latek potraktował ratownika gazem pieprzowym.

- Ratownik, działając w obronie własnej przed agresywnym pasażerem taksówki, również użył gazu. Doprowadziło to jednak tylko do eskalacji agresji, ponieważ 28-latek w pewnym momencie wyciągnął pałkę teleskopową, której ostatecznie nie użył wobec załogi karetki - poinformował sierżant Michał Wiśniowski z biura prasowego poznańskiej policji.

Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Wtedy na miejsce wezwano policję. Kiedy patrol dotarł do załogi karetki, pacjenta już tam nie było. Awanturę przerwała partnerka 28-latka. Para nie oddalił się jednak zbyt daleko.

- Policjanci zatrzymali mężczyznę w niedalekiej odległości od taksówki. Po sprawdzeniu mężczyzny policyjnym alkomatem okazało się, że miał on ponad 3 promile alkoholu w organizmie - wskazał Wiśniowski.

28-latek i jego kłopoty z prawem

Przy podejrzanym policjanci zabezpieczyli gaz pieprzowy oraz pałkę teleskopową.

Szybko okazało się, że agresywny mężczyzna ma znacznie więcej na sumieniu. Policjanci szybko ustalili, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald. Miał odbyć karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za uszkodzenie mienia.

Zatrzymany 28-latek trafił prosto do policyjnego aresztu.

Usłyszał dwa zarzuty

W związku z atakiem na załogę karetki, mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. - Pierwszy dotyczy czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego jakim jest ratownik medyczny, drugi natomiast dotyczy gróźb karalnych, które kierował wobec jednego z ratowników - dodał sierżant Wiśniowski.

Zgodnie z Kodeksem karnym za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi surowa kara - nawet dziesięć lat pozbawienia wolności.