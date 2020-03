"Ustawka" na ulicach Gorzowa. Dziewięciu pseudokibiców zatrzymanych

Zabezpieczono nagrania

- Wszyscy usłyszą zarzuty związane z udziałem w bójce lub pobiciu, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Wszystko to procesowo powiązane będzie z czynem o charakterze chuligańskim, bowiem doszło do rażącego zlekceważenia porządku prawnego. Zatrzymani to młode osoby w wieku od 19 do 31 lat - tłumaczy Maludy.