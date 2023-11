Ulica rozświetlona neonami. Tak wyglądał Święty Marcin pół wieku temu

Wyszedł na ulicę Święty Marcin po zmierzchu i zrobił jej zdjęcia. Było wtedy czym się zachwycać - ulicę rozświetlały kolorowe neony. Po 50 latach przypominamy fotografie Stanisława Wiktora, które trafiły do Cyfrowego Repozytorium Lokalnego.

To jedna z najbardziej znanych ulic Poznania. Przez lata była głównym szlakiem handlowym miasta, jednak w latach 90. zaczęła tracić na znaczeniu. O przywrócenie jej dawnej świetności od lat walczyli urzędnicy i sami mieszkańcy.

Jasno od neonów

W pierwszym etapie objął on ulicę Czerwonej Armii (dzisiejszą ul. Święty Marcin - red.) między ul. Piekary a Ratajczaka. Potem, w latach 1977–1978, ulicę Alfreda Lampego (dzisiejszą Gwarną).

Neony, które w 1973 roku rozświetlały dzisiejsza ulicę Święty Marcin, mozemy oglądać po pół wieku dzięki zdjęciom fotoreportera Stanisława Wiktora. Jego zbiory trafiły przed laty do Cyfrowego Repozytorium Lokalnego.

Słowiki do naprawy

Do dziś przetrwał tylko pierwszy z nich. - Konstrukcja składa się z pięciolinii, klucza wiolinowego, słowików skaczących po pięciolinii i jednego słowika w kolorze żółtym, który świeci cały czas i symbolizuje dyrygenta, założyciela chóru, prof. Stefana Stuligrosza. Ptaki, które migają, symbolizują członków chóru. Pojedynczy słowik ma aż 1,5 metra wysokości - wyjaśniał tvn24.pl kilka lat temu Marcin Grześkowiak, autor fotobloga Moje Neony.

Słowiki odzyskają dawny blask

Słynny neon z dachu Filharmonii Poznańskiej powstał w 1974 r. i świecił do początku lat 90. Ponownie został uruchomiony w 2007 r. Wtedy do napisu "Poznańskie Słowiki" dodano drugi człon - "Filharmonia Poznańska".

Od kilku lat znów nie świeci. Ale ma się to wkrótce zmienić. Neon jeszcze w tym roku zostanie odnowiony.

Neony wracają

Tym samym dołączy on do innych neonów, które można podziwiać na ulicy Święty Marcin. - Przedsiębiorcy wracają do tych neonów, które pojawiały się w latach 70. w przestrzeni Poznania. Przy niedawno uruchomionym na nowo barze kawowym "Kociak" zawisł neon wykonany na wzór tego pierwotnego - przypomina Parysek-Kasprzyk.