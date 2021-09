Ktoś otruł 420 tysięcy pszczół. Pszczelarz w rękach policji

- Sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich, to około 420 tysięcy pszczół. Cztery niezamieszkałe ule zniszczyli, uszczelniając je pianką montażową. Do otrucia pszczół posłużył prawdopodobnie środek chemiczny - tłumaczyła w czwartek Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zatrzymany 34-latek. Policja szuka drugiego sprawcy

W piątek policja poinformowała o zatrzymaniu w sprawie pierwszej osoby. To 34-letni pszczelarz z powiatu gostyńskiego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozi do pięciu lat więzienia.